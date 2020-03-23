цей матеріал доступний українською

У медиков Сумской и Харьковской областей в разы меньше защиты от коронавируса, чем нужно - StateWatch (инфографика)

11:13, 23 марта 2020
Страна
312 0
В Харькове, например, защитные щитки отсутствуют / фото УНИАН

У работников медицинских учреждений, куда будут госпитализировать пациентов Сумской и Харьковской областей, острый дефицит костюмов биозащиты, изоляционных халатов, респираторов разных марок и прочего.

Об этом сообщает председатель экспертной организации StateWatch со ссылкой на данные областных государственных администраций.

Читайте такжеВылечен украинец рассказал, как заболел на коронавирус

В частности, в Сумской области для противодействия коронавирусу выбраны следующие учреждения: Сумская областная инфекционная больница им. Красовицкого, областная детская клиническая больница и детская клиническая больница Святой Зинаиды.

На время карантина в медицинских учреждениях Сумской области насчитывается 1 025 изоляционных халатов, что составляет 6,71% от общей потребности - 15 270 халатов;

54 костюма биозащиты при необходимости 8 400 костюмов (0,64%);

125 респираторов при потребности 12 100 штук (1,03%);

20 защитных щитков при необходимости 6 700 штук (0,3%) и другое.

Также в сумских медучреждениях 14 аппаратов искусственной вентиляции легких при потребности в 21 аппарат.

В Харькове облгосадминистрация предоставила информацию относительно областной клинической инфекционной больницы.

В харьковской больнице на один месяц смогли обеспечить 181 изоляционный халат при необходимости 10 тыс. халатов, что составляет 1,81% от общей потребности;

393 костюма биозащиты при потребности 10 000 костюмов (3,93%);

127 респираторов при необходимости 5 000 штук (2,54%).

Защитные щитки отсутствуют.

Также в харьковской областной больнице стоит 8 аппаратов искусственной вентиляции легких. Потребность в таких аппаратах не указана.

false

Читайте также: 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter