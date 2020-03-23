У медиков Сумской и Харьковской областей в разы меньше защиты от коронавируса, чем нужно - StateWatch (инфографика)
У работников медицинских учреждений, куда будут госпитализировать пациентов Сумской и Харьковской областей, острый дефицит костюмов биозащиты, изоляционных халатов, респираторов разных марок и прочего.
Об этом сообщает председатель экспертной организации StateWatch со ссылкой на данные областных государственных администраций.
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В частности, в Сумской области для противодействия коронавирусу выбраны следующие учреждения: Сумская областная инфекционная больница им. Красовицкого, областная детская клиническая больница и детская клиническая больница Святой Зинаиды.
На время карантина в медицинских учреждениях Сумской области насчитывается 1 025 изоляционных халатов, что составляет 6,71% от общей потребности - 15 270 халатов;
54 костюма биозащиты при необходимости 8 400 костюмов (0,64%);
125 респираторов при потребности 12 100 штук (1,03%);
20 защитных щитков при необходимости 6 700 штук (0,3%) и другое.
Также в сумских медучреждениях 14 аппаратов искусственной вентиляции легких при потребности в 21 аппарат.
В Харькове облгосадминистрация предоставила информацию относительно областной клинической инфекционной больницы.
В харьковской больнице на один месяц смогли обеспечить 181 изоляционный халат при необходимости 10 тыс. халатов, что составляет 1,81% от общей потребности;
393 костюма биозащиты при потребности 10 000 костюмов (3,93%);
127 респираторов при необходимости 5 000 штук (2,54%).
Защитные щитки отсутствуют.
Также в харьковской областной больнице стоит 8 аппаратов искусственной вентиляции легких. Потребность в таких аппаратах не указана.
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