У медиков Сумской и Харьковской областей в разы меньше защиты от коронавируса, чем нужно - StateWatch (инфографика)

В харьковской больнице на один месяц смогли обеспечить 181 изоляционный халат при необходимости 10 тыс. халатов, что составляет 1,81% от общей потребности, рассказали эксперты.

У работников медицинских учреждений, куда будут госпитализировать пациентов Сумской и Харьковской областей, острый дефицит костюмов биозащиты, изоляционных халатов, респираторов разных марок и прочего. Об этом сообщает председатель экспертной организации StateWatch со ссылкой на данные областных государственных администраций. Читайте такжеВылечен украинец рассказал, как заболел на коронавирус В частности, в Сумской области для противодействия коронавирусу выбраны следующие учреждения: Сумская областная инфекционная больница им. Красовицкого, областная детская клиническая больница и детская клиническая больница Святой Зинаиды. На время карантина в медицинских учреждениях Сумской области насчитывается 1 025 изоляционных халатов, что составляет 6,71% от общей потребности - 15 270 халатов; 54 костюма биозащиты при необходимости 8 400 костюмов (0,64%); 125 респираторов при потребности 12 100 штук (1,03%); 20 защитных щитков при необходимости 6 700 штук (0,3%) и другое. Также в сумских медучреждениях 14 аппаратов искусственной вентиляции легких при потребности в 21 аппарат. В Харькове облгосадминистрация предоставила информацию относительно областной клинической инфекционной больницы. В харьковской больнице на один месяц смогли обеспечить 181 изоляционный халат при необходимости 10 тыс. халатов, что составляет 1,81% от общей потребности; 393 костюма биозащиты при потребности 10 000 костюмов (3,93%); 127 респираторов при необходимости 5 000 штук (2,54%). Защитные щитки отсутствуют. Также в харьковской областной больнице стоит 8 аппаратов искусственной вентиляции легких. Потребность в таких аппаратах не указана. Читайте также: Симптомы коронавируса - как отличить от гриппа и простуды

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