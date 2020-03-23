Вылеченный украинец рассказал, как заболел коронавирусом

Черновчанин заболел после своей поездки с женой в Италию.

Александр из Черновцов стал первым украинцем, у которого подтвердили коронавирус. Но он также и стал первым, кто выздоровел от COVID-19. Сейчас он вместе с женой находится в самоизоляции: через неделю мужчина должен сдать еще один анализ. Только тогда можно будет говорить, что он полностью выздоровел.

Где он заразился и как проходило лечение - Александр рассказал BBC News Украина.

Черновчанин заболел после своей поездки с женой в Италию. 21 февраля супруги полетели с румынской Сучавы в Бергамо. Оттуда поехали в Комо и Милан.

"То, что надвигается беда, мы поняли где-то через два дня. Тогда, 23 февраля, в одном городке (не помню точно название) заболели 16 человек. Люди начали паниковать. Все СМИ подхватили этот материал и начали распространять", - рассказывает Александр.

Мужчина рассказал, что больше всего его поразил аэропорт в Сучаве: "После прилета нас ждал уже предупрежденный персонал. Они знали, что из опасной зоны прилетают. И, тем не менее, там не все было готово. Люди просто заходят в этот терминал. Не знаю, кто там был - такая площадь, размером около 200 м2. И мы, все пассажиры самолета, - а это более 100 человек - где-то 20 минут друг возле друга ждали, пока подготовят приборы для измерения температуры и бланки для заполнения. Потом, когда меня спрашивали, где я мог заразиться, первая мысль была - аэропорт. Потому что там, действительно, было опасно".

Супругам проверили температуру, все было в пределах нормы. Далее они сели в свое авто, припаркованное возле аэропорта, и отправились к границе. Там еще раз дважды проверили температуру, опять - норма.

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Александр с женой решили несколько дней побыть дома, не идти на работу.

"И, в принципе, это решение остаться дома было верное. Потому что уже 28 февраля у меня начала подниматься температура. Сначала почувствовал слабость. Померил температуру - 37,1. В обед - 37,4. Слабость оставалась. Я подумал, что это акклиматизация. Под вечер ситуация ухудшилась - температура поднялась до 37,9. Попытался выпить парацетамол. Уже пришло понимание, что какая-то опасность есть", - рассказал мужчина.

29 февраля, когда температура еще поднялась, Александр позвонил семейному врачу, предупредил, что находился в Италии.

"Что дальше делать? Звоним по телефону "103". Через полчаса уже была машина скорой. Все - в защитной одежде. Меня госпитализировали. Поместили в инфекционное отделение. Взяли мазки на анализы", - добавил он.

3-го марта мужчина узнал, что у него коронавирус. А еще тот день запомнился Александру переживаниями за жену, которую врачи оставили дома.

Медики отказались, поскольку у женщины не было симптомов заболевания, однако пообещали взять анализ. Когда приехали - под домом, где осталась жена, уже протестовали соседи. Из-за протестов женщину госпитализировали без симптомов.

"Если 29 февраля, когда меня госпитализировали, то у меня была просто температура и першение в горле, то когда у меня уже был результат моего теста - 3 марта - у меня уже тогда была пневмония. И мое состояние ухудшилось", - говорит Александр и добавляет, что спал в очень холодном боксе.

Но, признает мужчина, постепенно условия его пребывания в больнице улучшились: "Надо было кричать, надо было говорить, надо было постоянно прессовать - и эти вопросы постепенно решались. Люди с пониманием подходили, за что я очень благодарен. Но, на самом деле, с самого начала там ничего не было готово для приема".

Но питание было более-менее: "Скажем так, гастрономическое наслаждение вы там не получите, но не будете голодны. Один раз на день мне мои родные приносили еду домашнюю. Одним словом, с питанием было нормально".

"В целом, в инфекционном отделении я провел полных 20 дней. Из них две недели действительно в состоянии болезни. То есть медикаментозное лечение полноценное: системы, уколы, антибиотики. А последнюю неделю, когда организм начал бороться, тогда становилось легче. Тогда уже просто ждал выписку", - поделился Александр.

"70% всех медикаментов мы покупали за собственные средства. Ситуация улучшилась где-то за неделю моего пребывания. Постепенно лекарствами обеспечивала клиника. К концу мы просто покупали какие-то мелочи... Знаете, я бесконечно благодарен врачам и всему медперсоналу. За их работу и заботу. За то, что они делали каждый день. Мы уже с ними сдружились. И когда меня выписывали, я видел слезы радости на их глазах. Ибо, несмотря на все, они достойно выполняли свою работу. Я благодарен, что они поставили меня на ноги", - говорит мужчина.

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Александр признается, что больше всего мечтал о душе, возможности помыться в больнице не было: "Это действительно и психологическая, и физиологическая проблема. Я просил и максимум, что мне могли организовать, - это ведро горячей воды и тазик. Немножко можно помыться, но все равно вы не помоетесь так, как надо. И я понимал, что эту проблему не решить по-другому в таких условиях".

"Я не понимаю, где и при каких обстоятельствах я мог заразиться. У меня есть просто догадки".

Александр просматривал видео протеста, который соседи устроили под его домом, когда поняли, где он живет, теперь он снова встречает этих людей: "Сейчас, когда меня выписали и я попал домой... Честно скажу, я встретил только одну соседку (когда мужчина приехал из больницы, - Ред.), которая искренне извинилась. Хотя на видео я ее даже не видел. Мне было приятно. И не передо мной надо извиняться. Все-таки основной удар получила жена. Очень неприятно было наблюдать, как ее выводят... Просто как какого-то вора. Просто неприятно. Так, чтобы кто-то к нам зашел, - такого не было. Возможно, люди опасаются. Думают, что мы можем наражать их на опасность... Кто нас действительно поддерживает - это родственники и друзья... Быть первым - всегда страшно. Но я рад, что уже все позади".

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