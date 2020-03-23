В Одесской области на сегодня госпитализированы 15 человек с подозрением на коронавирус

14 пациентов находятся в Одесской городской инфекционной клинической больнице. Один человек госпитализирован в городе Сарата.

В Одесской области за последние сутки госпитализированы пять человек с подозрением на коронавирус.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе Одесской областной государственной администрации, по состоянию на 9:00 понедельника, 23 марта, в Одесской области госпитализированы 15 человек с подозрением на коронавирусную инфекцию.

«14 пациентов находятся в Одесской городской инфекционной клинической больнице. Один человек госпитализирован в городе Сарата. Всего за сутки госпитализированы пять человек», - сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что у четырех пациентов отобраны анализы и направлены в вирусологическую лабораторию Одессы, их проверяют на грипп, ОРВИ и коронавирус.

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