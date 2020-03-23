Украина входит во вторую фазу борьбы с коронавирусом – Емец

Как заявил министр, второй этап борьбы с коронавирусом заключается в противостоянии COVID-19 не только мерами по предотвращению, но и непосредственно лечением.

Министр здравоохранения Илья Емец заявляет, что Украина входит во вторую фазу борьбы с коронавирусом.

Как говорится в сообщении Министерства здравоохранения Украины в социальной сети Facebook, об этом Емец сказал в интервью телеканалу «112 Украина».

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Министр отметил, что в Украине начинается второй этап борьбы с коронавирусом, который заключается в противостоянии COVID-19 не только мерами по предотвращению, но и непосредственно лечением.

«Украина, к сожалению, не смогла принять жесткие меры, чтобы не впустить вирус. Поэтому сейчас, на данный момент, у нас уже есть очаги, которые пришли не из Китая или с Европы, а являются нашими, местными, очагами. То есть, начинается второй этап, и мы должны не допустить пандемии в стране», - подчеркнул Емец.

По словам руководителя Минздрава, в настоящее время команда министерства и украинские власти прилагают все усилия, чтобы бороться с распространением коронавируса.

Министр отметил, что ключевым звеном в борьбе с COVID-19 будет восстановлена вертикаль санитарной службы.

«Сейчас очень важно локализовать очаги вируса, хотя сделать это очень сложно. Потому что третий этап этого невидимого врага (коронавирус) – смертность. Если китайцам удалось достичь показателя смертности 3-4%, то Италии не удалось, и там 8-9%. Я сегодня собрал специалистов, которые будут работать в медицинской реформе западного образца... Эти специалисты могут сделать так, что у нас смертность будет меньше, чем даже в Китае», - подчеркнул Емец.

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