Медики "скорой" не будут проводить экспресс-тесты на коронавирус – Минздрав

Экспресс-тесты будут использоваться врачами для "санитарной сортировки".

Экспресс-тесты на коронавирус в случае подозрения на COVID-19 будут проводить только врачи определенных учреждений здравоохранения.

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Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

«Если у вас есть симптомы острого респираторного заболевания, обращайтесь к своему семейному врачу. Экстренная медицинская помощь выезжает только на ургентные случаи. Медицинские работники экстренной помощи НЕ БУДУТ проводить тест на COVID-19», - отметили в Минздраве.

В ведомстве объяснили, что экспресс-тесты будут использоваться врачами для «санитарной сортировки». Это означает, что медики должны сделать два теста: один на грипп, и экспресс-тест на коронавирус, чтобы определить дальнейший алгоритм действий.

«Если тест на грипп положительный, врачи принимают соответствующие меры. Если экспресс-тест подтверждает коронавирус, врачи должны взять дополнительный образец для его подтверждения в лаборатории при помощи теста ПЦР. После этого можно говорить о подтвержденном случае заболевания и предпринимать необходимые противоэпидемические мероприятия», - говорится в сообщении.

Напомним, этой ночью в Украину из Китая прибыли 250 тысяч экспресс-тестов для выявления коронавируса.

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