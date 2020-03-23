Емец: если локализуем коронавирус, то уже в мае будем сажать картошку

По его мнению, такой результат возможен, если будет достаточно тест-систем.

Министр здравоохранения Украины Илья Емец считает, что Украина может локализовать распространение коронавируса до майских праздников.

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Такое мнение он высказал в эфире "112 Украина".

По его мнению, такой результат возможен, если будет достаточно тест-систем.

"Насколько я разбираюсь в картошке, то это будет в мае. И если будет локализована эта инфекция и если будет тестирование людей, которые не переносчики, то мы будем сажать картошку. Если жесткими методами, которые мы сейчас можем сделать и локализовать это, не по всей стране, конечно", – сказал Емец.

Как сообщал УНИАН, вчера, 22 марта, в Украине было выявлено 26 новых случаев инфицирования. По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 22:30 22 марта в Украине есть 73 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 3 летальных, 1 пациент выздоровел и уже выписан из больницы.

Министр здравоохранения Украины Илья Емец выступил за введение в Украине чрезвычайного положения в связи с распространением коронавирусной инфекции.