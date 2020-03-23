"По аналогии с Италией": Емец рассказал о "расчетах худшего сценария" по коронавирусу

Исходя из врачебного опыта, всегда надо учитывать возможность развития событий в самой худшей ситуации, считает министр здравоохранения.

В Украине существует рассчитанный худший сценарий развития событий в связи с распространением коронавируса, он сравним с ситуацией в Италии.

Об этом в эфире "112 Украина" заявил глава Минздрава Илья Емец.

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По его словам, исходя из врачебного опыта, всегда надо учитывать возможность развития событий в самой худшей ситуации.

"Нужно сценарий сейчас для этой проблемы худший продумать. И этот сценарий мы можем по аналогии с Италией и, посмотрим, с Испанией. Поэтому у главного санврача, моего зама, есть расчеты худшего сценария", - сказал Емец.

В Италии от коронавируса умерли более 5 тысяч человек.

Как сообщал УНИАН, вчера, 22 марта, в Украине было выявлено 26 новых случаев инфицирования. По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 22:30 22 марта в Украине есть 73 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 3 летальных, 1 пациент выздоровел и уже выписан из больницы.

Министр здравоохранения Украины Илья Емец выступил за введение в Украине чрезвычайного положения в связи с распространением коронавіирусной инфекции.

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