"По аналогии с Италией": Емец рассказал о "расчетах худшего сценария" по коронавирусу
В Украине существует рассчитанный худший сценарий развития событий в связи с распространением коронавируса, он сравним с ситуацией в Италии.
Об этом в эфире "112 Украина" заявил глава Минздрава Илья Емец.
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По его словам, исходя из врачебного опыта, всегда надо учитывать возможность развития событий в самой худшей ситуации.
"Нужно сценарий сейчас для этой проблемы худший продумать. И этот сценарий мы можем по аналогии с Италией и, посмотрим, с Испанией. Поэтому у главного санврача, моего зама, есть расчеты худшего сценария", - сказал Емец.
В Италии от коронавируса умерли более 5 тысяч человек.
Как сообщал УНИАН, вчера, 22 марта, в Украине было выявлено 26 новых случаев инфицирования. По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 22:30 22 марта в Украине есть 73 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 3 летальных, 1 пациент выздоровел и уже выписан из больницы.
Министр здравоохранения Украины Илья Емец выступил за введение в Украине чрезвычайного положения в связи с распространением коронавіирусной инфекции.
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