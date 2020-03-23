29 в Киеве: количество подтвержденных случаев коронавируса в Украине возросло до 73
Количество случаев заболевания коронавирусом в Украине возросло на 10 и сейчас составляет 73.
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Об этом сообщает Минздрав.
По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 22:30 22 марта в Украине есть 73 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 3 летальных, 1 пациент выздоровел и уже выписан из больницы. За сутки выявлено 26 новых случаев.
Днепропетровская область - 2 случая;
Донецкая область - 1;
Житомирская область - 2 (1 летальный);
Ивано-Франковская область - 5 (1 летальный), из них 3 новых случая за 22 марта;
Киев - 29, из них 20 новых случаев выявлено 22 марта;
Киевская область - 5, из них 1 за последние сутки;
Львовская область - 2, из них 1 за последние сутки;
Тернопольская область - 1;
Черновицкая область - 25 (1 летальный);
Черкасская - 1 (первый случай подтвержден 22 марта).
Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро воскресенья в Украине было зафиксировано 47 случаев заражения коронавирусом, три из них – летальные. Один человек – выздоровел.
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