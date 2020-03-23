Врач Комаровский показал, как сделать антисептик для рук дома (видео)

Для изготовления антисептика вам понадобится спирт, перекись, глицерин и вода.

Известный украинский врач Евгений Комаровский на своем YouTube-канале поделился простым рецептом антисептика для рук (санитайзера, дезинфицирующего средства).

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Для его изготовления вам понадобится:

спирт - 240 мл;

перекись 3% -15 мл (можно набирать с помощью шприца);

глицерин - 5 мл (можно также набирать с помощью шприца);

вода - 60 мл (набрать три шприца на 20 мл).

Соедините все компоненты. "Наливайте раствор в любой флакон-пшикалку и используйте", - подытожил доктор.

Напомним, в условиях бушующего коронавируса ВОЗ рекомендует чаще мыть руки и пользоваться антисептиком. Но в Украине, к примеру, последнее средство — товар, который можно отыскать сейчас не во всех аптеках и магазинах.

Поэтому предлагаем вам воспользоваться советами ВОЗ и приводим простой рецепт изготовления антисептика для рук из ингредиентов, которые вы сможете найти в любой аптеке.

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