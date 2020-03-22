В Украину прибывает партия двух видов тестов на коронавирус – Минздрав

По информации министерства, страна получит тесты для ПЦР (золотой стандарт диагностики) и тесты экспресс-диагностики.

Сегодня в Украину самолетом прибывает партия тестов для определения коронавирусной болезни.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

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«Подчеркиваем, что экспресс-тесты будут использоваться бригадами экстренной помощи для «санитарной сортировки», то есть в случае, если работник экстренной помощи прибывает к человеку, у которого повышена температура и есть подозрение на коронавирусную болезнь, медики должны сделать два теста: один на грипп и экспресс-тест на коронавирус. Это нужно, чтобы решить, какой алгоритм действий применять дальше. Если срабатывает тест на грипп, врачи принимают соответствующие меры. Если экспресс-тест подтверждает коронавирус, врачи должны взять дополнительный образец для его подтверждения в лаборатории при помощи теста ПЦР. После этого можно говорить о подтвержденном случае заболевания и предпринимать необходимые противоэпидемические мероприятия», – пояснили в Минздраве.

При этом в министерстве добавили, что в случае, когда оба теста отрицательные – и на грипп, и экспресс-тест на коронавирус, – то в условиях общенационального карантина человек все равно должен придерживаться режима самоизоляции следующие 14 дней.

«Также добавим, что в регионах каждый день в лаборатории уже проводят тесты ПЦР. Дополнительно к этим ПЦР-тестам, на этой неделе в Украине появятся еще 11 аппаратов для ПЦР-диагностики. Это расширит количество точек в стране для диагностики заболеваний на коронавирус», – говорится в сообщении Минздрава.

Как сообщал УНИАН, на сегодня в Украине было зафиксировано 47 случаев заражения коронавирусом, три из них – летальные. Один человек – выздоровел.