В Минздраве опровергли свое же сообщение о выздоровевших: у них лишь подозревали COVID-19

В министерстве уточнили ранее распространенную информацию.

В Министерстве здравоохранения опровергли свою же информацию о восьмерых выздоровевших от коронавируса украинцах.

Читайте такжеМинздрав за сутки получил более 80 подозрений на коронавирусКак уточнили в Минздраве, речь идет о людях, у которых лишь подозревали коронавирусную инфекцию.

«У восьми человек было зафиксировано подозрение на COVID-19. Для получения окончательного результата им было сделано 2 повторных теста на COVID-19, которые были отрицательные. У этих людей не обнаружено коронавирусной инфекции», – говорится в сообщении.

Ранее в Центре общественного здоровья при МОЗ отрапортовали, что по состоянию на сегодня от коронавируса в Украине вылечились еще семь человек.

Как сообщал УНИАН, на сегодняшний день в Украине было зафиксировано 47 случаев заражения коронавирусом, три из них – летальные. Один человек – выздоровел.

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