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В Запорожской области наличие коронавируса проверяют у 18 человек

15:10, 22 марта 2020
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13 жителей Запорожья находятся в больнице / фото УНИАН

Об этом сообщили в Департаменте здравоохранения Запорожской ОГА.

"В Запорожской области по состоянию на 22 марта 18 человек с подозрением на коронавирус (3 за прошедшие сутки), 13 из них находятся в инфекционных стационарах, 5 находятся в изоляции дома под наблюдением медицинских работников первичного звена", - говорится в сообщении.

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Медики напоминают, что при первых симптомах респираторных заболеваний надо звонить своему семейному врачу. А самым действенным способом обезопасить себя от инфицирования является самоизоляция.

Как сообщал УНИАН, Министерство здравоохранения Украины в очередной раз призывает граждан ограничить свою мобильность, следить за чистотой рук и дезинфицировать гаджеты.

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