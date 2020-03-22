В Запорожской области наличие коронавируса проверяют у 18 человек
В Запорожской области проверяют наличие коронавирусного заболевания у 18 человек.
Об этом сообщили в Департаменте здравоохранения Запорожской ОГА.
"В Запорожской области по состоянию на 22 марта 18 человек с подозрением на коронавирус (3 за прошедшие сутки), 13 из них находятся в инфекционных стационарах, 5 находятся в изоляции дома под наблюдением медицинских работников первичного звена", - говорится в сообщении.
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Медики напоминают, что при первых симптомах респираторных заболеваний надо звонить своему семейному врачу. А самым действенным способом обезопасить себя от инфицирования является самоизоляция.
Как сообщал УНИАН, Министерство здравоохранения Украины в очередной раз призывает граждан ограничить свою мобильность, следить за чистотой рук и дезинфицировать гаджеты.