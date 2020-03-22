В Минздраве наработали проект приказа о принудительной госпитализации

Также наработан проект рекомендаций относительно вскрытия лиц, умерших от COVID-19.

На фоне эпидемии коронавирус специалисты Центра общественного здоров'я Украины разработали проект приказа Минздрава о принудительной госпитализации.

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Об этом говорится в отчете ЦОС о проделанной за прошедшую неделю работе (с 16 по 22 марта).

Сообщается также, что в Центре разработаны алгоритмы сотрудничества с представителями Ситуационного центра Национальной Полиции;

Кроме того был разработан проект рекомендаций относительно вскрытия лиц, умерших от COVID-19.

Ранее сообщалось, что в Украине к работе со случаями коронавирусной болезни хотят привлечь студентов-медиков.