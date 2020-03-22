На Львовщине коронавирус заподозрили еще у 21 человека

У одного пациента - положительный результат теста на коронавирус. Ожидаются результаты контрольного тестирования.

В период с 17:00 21 марта по 8:00 ч. 22 марта во Львовской области с подозрением на коронавирусную инфекцию зафиксирован 21 новый случай.

Об этом сообщает пресс-служба Львовской облгосадминистрации со ссылкой на врача-эпидемиолога областной инфекционной клинической больницы, главного внештатного специалиста департамента здравоохранения ОГА по эпидемиологии Наталью Тимко.

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По ее словам, это пациенты из города Львова, Дрогобычского и Стрыйского, Каменка-Бугского районов, Тернопольской и Ровенской областей.

«Сейчас на лечении во Львовской областной инфекционной клинической больнице находятся 53 человека. Состояние всех госпитализированных - средней тяжести или близкое к удовлетворительному, у одной пациентки - приближенное к тяжелому», - отметила Тимко.

Она сообщила, что за все время выписано 11 пациентов. В то же время на самоизоляции находятся 30 человек.

В целом на Львовщине за все время с подозрением на COVID-19 обратились 94 человека. По результатам тестов у 6 человек выявлен грипп, еще 4 результаты тестов - отрицательные. За все время в сумме у 10 пациентов Львовской области не подтвердили диагноз коронавирус.

«По состоянию на сейчас, на Львовщине с подозрением на коронавирус есть 84 человека. У одного пациента - положительный результат теста на коронавирус. Ожидаются результаты контрольного тестирования. Один человек находится на лечении в отделении интенсивной терапии», - добавила врач-эпидемиолог.

Как сообщал УНИАН, в Украине за сутки в Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения поступило 81 сообщение о подозрении на Covid-19. По состоянию на утро 22 марта остается 47 случаев лабораторно подтвержденного коронавирусного заболевания Covid-19, из них три летальных, один пациент выздоровел и уже выписан из больницы.