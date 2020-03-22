Минздрав за сутки получил более 80 подозрений на коронавирус

Всего с начала года поступило 531 сообщение о подозрении на Covid-19.

В Украине за сутки в Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения поступило 81 сообщение о подозрении на Covid-19.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

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"По состоянию на утро 22 марта 2020 года в Центр общественного здоровья поступило 81 сообщение о подозрении на Covid-19. Всего с начала года поступило 531 сообщение", - отметили в ведомстве.

Согласно данным Минздрава, в Украине по состоянию на утро остается 47 случаев лабораторно подтвержденной коронавирусной болезни Covid-19, из них три летальных, один пациент выздоровел и уже выписан из больницы.

"За сутки было зафиксировано 6 новых случаев, все они - в Киеве", - говорится в сообщении.

В настоящее время коронавирусная болезнь выявлена: в Черновицкой области - 25 случаев (один летальный, один - выздоровление), Житомирской - два случая (один летальный), Киевской - четыре случая, Донецкой - один случай, Днепропетровской - два случая, Ивано-Франковской - два случая (один летальный), Львовской - один случай, Тернопольской - один случай, Киеве - 9 случаев.

Отмечается, что исследования проводились в вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.

Как сообщал УНИАН, вспышка нового коронавируса была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая – 12-миллионном городе Ухань. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными ячейками.

По последним данным, количество инфицированных новым коронавирусом в мире превысило 303 тысячи человек, зафиксировано 12 966 смертей от коронавирусной болезни.