Коронавирус пробрался в Крым: более 400 человек находятся под наблюдением

Состояние первого заразившегося коронавирусом в Крыму сейчас удовлетворительное.

В оккупированном Крыму в связи с эпидемией коронавируса под наблюдением находятся 413 человек. За минувшие сутки число людей под наблюдением выросло на 100 человек.

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Как сообщает «Крым.Реалии» со ссылкой на близкие оккупантам крымские СМИ, об этом заявил глава подконтрольного россиянам Минздрава Крыма Игорь Чемоданов.

«У нас практически со вчерашнего дня количество увеличилось по динамическим наблюдениям практически на 100 человек за сутки, по каждому работаем. На сегодняшний день в целом уже по динамическим наблюдениям по Крыму у нас 413 человек. И в условиях стационара у нас находится 35 человек. Вчера на границе мы у троих человек взяли анализы и у двоих в аэропорту», – заявил он.

Чемоданов также подчеркнул, что состояние первого заразившегося коронавирусом в Крыму сейчас удовлетворительное.

«Состояние его практически удовлетворительное, он не температурит, кашля нет, сатурация в пределах нормы. В связи с этим никаких опасений по поводу его здоровья мы не видим», – сказал чиновник.

Накануне сообщалось, что в оккупированном Крыму впервые зафиксировали коронавирус. Житель полуострова недавно побывал во Франции.