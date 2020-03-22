В Киевской области бригадам "скорой" не хватает необходимого количества средств защиты - СМИ

В частности, респираторов у медиков в 20 раз меньше, чем необходимо.

Подразделения станции скорой медпомощи в Киевской области обеспечены средствами защиты в количестве, значительно меньшем от своих потребностей.

Об этом говорится в сводке Ситуационного центра ГУ Нацполиции в Киевской области по состоянию на 21 марта, опубликованной ZN.ua.

Согласно информации, предоставленной территориальными (обособленными) подразделениями станции СМП обеспечено: защитными комбинезонами с бахилами - 1037 комплектами (нужно - 5 154); противоаэрозольными респираторами - 241 шт. (4 463 шт.); очки защитные - 456 шт. (нужно 1 138); перчатки латексные - 12 160 пар (нужно -12 224); средства для обработки рук - 153 л. (нужно 706); средства дезинфекции транспорта - 1573 л. (нужно - 482).

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Так, сейчас на территории области в наличии 10 (925 мест) медицинских учреждений для обсервации лиц, находившихся в контакте с больными коронавірусну инфекцию и 13 (211 мест) для временной изоляции лиц с признаками острого респираторного заболевания COVID-19, вызванного коронавирусом SARS-CoV-2.

Относительно наличия тест-систем по выявлению коронавірусної инфекции и потребность станций "скорой помощи" в противоэпидемиологических средствах защиты, то имеющиеся – 173 комплекта. 23 комплекта КНП "Белоцерковская городская больница №3" г. Белая Церковь, ул. Карбышева, 12; 85 комплектов в Бориспольской многопрофильной больницы интенсивного лечения м. Борисполь ул. Котляревского, 1; 25 комплектов в Ирпенской ЦГБ г. Ирпень ул. Садовая, 38; 23 комплекта в Обуховской ЦРБ г. Обухов ул. Каштановая, 52.

Как сообщал УНИАН, в Министерстве здравоохранения сообщили о 47 случаях коронавируса, которые на 9 часов вечера 21 марта зафиксированы в Украине.