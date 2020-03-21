Нардеп Вельможный прокомментировал информацию о коронавирусе у него и его сына

Сергей Вельможный сообщил, что первый тест на коронавирус показал отрицательный результат.

Народный депутат от группы "Доверие" Сергей Вельможный подтвердил, что находится вместе с сыном в Александровской больнице с подозрением на COVID-19.

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Однако, первый тест на коронавирус показал отрицательный результат, сообщил нардеп на своей странице в Facebook.

"Сегодня с симптомами, похожими на вирус COVID-19 меня и моего сына госпитализировали. Первый тест на коронавирус показал отрицательный результат. В ближайшее время тест проведут повторно. Сейчас находимся в инфекционном отделении Александровской больницы, где пройдем обследование", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, первый нардеп, у которого подтвердили коронавирус, Сергей Шахов заявил, что у его коллеги, Сергея Вельможного нашли коронавирус.