Еще один нардеп и его сын заразились коронавирусом - Шахов

Нардеп Сергей Вельможный с сыном попали в Александровскую больницу в Киеве.

У еще одного народного депутата, Сергея Вельможного, и его сына подтвердили коронавирус.

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Об этом заявил первый заболевший на COVID-19 нардеп Сергей Шахов (группа "Довира") в видеообращении на странице в Facebook.

"Член моей команды Сергей Вельможный с сыном тоже попали в больницу. Тоже в Александровскую привезли. Подтвердился вирус. Сделают рентген уже завтра, чтобы не было пневмонии. Это очень важно, вовремя отследить", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, у нардепа Сергея Шахова, который проживает в Обуховском районе Киевской области, после возвращения из-за границы обнаружили коронавирус.

19 марта Шахов сообщил, что его родственники, узнав о его диагнозе, сделали тесты, и "сегодня сообщили, что в жены подтверждено заболевание". "Жена чувствует себя нормально. Она в изоляции", - добавил он.

20 марта он заявил, что тест на коронавирус его сестры отрицательный, а результатов теста детей еще нет.