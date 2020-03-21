В Украине зафиксировано 47 случаев коронавируса - Минздрав

Один пациент выздоровел и уже выписан из больницы.

В Министерстве здравоохранения сообщили о 47 случаях коронавируса, которые на 9 часов вечера зафиксированы в Украине.

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Об этом сообщается в Telegram-канале Минздрава "Коронавирус Инфо".

"По состоянию на 21:00 21 марта в Украине 47 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 3 летальных, 1 пациент выздоровел и уже выписан из больницы", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро 21 марта в Украине был зарегистрирован 41 лабораторно подтвержденный случай острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2.

Вечером Киевский городской голова Виталий Кличко сообщил, что в столице зарегистрировано 7 новых случаев коронавируса.

"Сегодня под вечер мы получили лабораторно подтвержденные тесты двух женщин - 29 и 39 лет и пяти мужчин в возрасте от 31 до 50 лет. В общем, на сегодня в столице 10 зарегистрированных случаев заболевания COVID-19", - сообщил он.

По данным мэра, восемь киевлян были инфицированы в европейских странах - преимущественно во Франции и Германии, два случая - местное заражение от больных из Житомирской области и Киева.