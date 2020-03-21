В Киеве зарегистрировано 7 новых случаев коронавируса

На сегодня в столице зарегистрировано 10 случаев заболевания COVID-19.

В Киеве зарегистрировано 7 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

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Об этом в своем Telegram-канале сообщил Киевский городской голова Виталий Кличко.

"Сегодня под вечер мы получили лабораторно подтвержденные тесты двух женщин - 29 и 39 лет и пяти мужчин в возрасте от 31 до 50 лет. В общем, на сегодня в столице 10 зарегистрированных случаев заболевания COVID-19", - говорится в сообщении.

По данным мэра, восемь киевлян были инфицированы в европейских странах - преимущественно во Франции и Германии, два случая - местное заражение от больных из Житомирской области и Киева.

"Из 10 больных пятеро лечатся в Александрийской клинической больницы столицы. Остальные 5 - находятся на самоизоляции и получают лечение дома под наблюдением врачей. Также мы ждем подтверждения или опровержения диагноза на коронавирус еще трех тестов, отправленных в референс-лабораторию", - сообщил Кличко.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро 21 марта в Украине был зарегистрирован 41 лабораторно подтвержденный случай острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, из них три - летальных.