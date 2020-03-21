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В Одессе у восьмерых человек подозревают коронавирус

17:55, 21 марта 2020
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REUTERS

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе Одесской областной государственной администрации, по состоянию на 9:00 субботы коронавирусная инфекция подозревается у 8 граждан.

«Все находятся в Одесской городской инфекционной клинической больнице», - сообщили в ОГА.

Отмечается, что у них отобраны анализы и направлены в вирусологическую лабораторию Одессы, где сейчас проводится тестирование на грипп и ОРВИ. В зависимости от этих результатов будет решаться вопрос о дальнейшем обследовании.

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