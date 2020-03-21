В оккупированном Крыму впервые зафиксировали коронавирус
17:22, 21 марта 2020Страна
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Заболевший житель полуострова вернулся из Франции.
На оккупированном полуострове зафиксирован первый случай коронавирусной инфекции / Фото УНИАН
В оккупированном Крыму обнаружили коронавирус.
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Об этом в Facebook сообщил так называемый "глава Крыма" Сергей Аксенов.
"Подтвержден первый случай коронавирусной инфекции у жителя полуострова, прибывшего из Франции", - написал Аксенов.
По словам Аксенова, заболевший при пересечении границы не сообщил информацию о пребывании в странах, неблагополучных по коронавирусу. С симптомами ОРВИ он был госпитализирован в отдельный бокс. Состояние больного средней степени тяжести.
Определён круг лиц, с которыми контактировал заболевший на территории полуострова. Данные лица находятся на изоляции, за ними установлено медицинское наблюдение.
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