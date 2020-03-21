цей матеріал доступний українською

В оккупированном Крыму впервые зафиксировали коронавирус

17:22, 21 марта 2020
Страна
299 0
На оккупированном полуострове зафиксирован первый случай коронавирусной инфекции / Фото УНИАН

Читайте такжеНа Волыни появился первый пациент с подозрением на коронавирус

Об этом в Facebook сообщил так называемый "глава Крыма" Сергей Аксенов.

"Подтвержден первый случай коронавирусной инфекции у жителя полуострова, прибывшего из Франции", - написал Аксенов.

По словам Аксенова,  заболевший при пересечении границы не сообщил информацию о пребывании в странах, неблагополучных по коронавирусу. С симптомами ОРВИ он был госпитализирован в отдельный бокс. Состояние больного средней степени тяжести.

Определён круг лиц, с которыми контактировал заболевший на территории полуострова. Данные лица находятся на изоляции, за ними установлено медицинское наблюдение.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter