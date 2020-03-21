На Волыни появился первый пациент с подозрением на коронавирус

Экспресс-тест на COVID-19 показал положительный результат у известного бизнесмена 1971 года рождения.

На Волыни появился первый пациент с подозрением на инфицирование коронавирусом.

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Как сообщила корреспонденту УНИАН заведующая отделением Волынской областной инфекционной больницы Галина Морочковская, мужчина, у которого накануне, 20 марта, повысилась температура и появился кашель, в больницу пришел сам.

«Житель села Липины, 1971 года рождения, решил обследоваться еще и потому, что недавно вернулся из Франции. Его положили в стационар. Сейчас его состояние улучшилось», - отметила Морочковская.

"Однако окончательно подтвердить заболевание сможем только после получения результатов лабораторного исследования из Киева", - подчеркнула она.

Как сообщал УНИАН, по данным Минздрава, по состоянию на 7:00 21 марта в Украине зафиксирован 41 случай заболевания COVID-19 в 9 областях и г. Киеве, из них трое пациентов умерли.