Китайские врачи с помощью телесвязи поделятся опытом лечения COVID-19 с украинскими медиками
16:01, 21 марта 2020Страна
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Китай согласился провести телесвязь, чтобы китайские специалисты рассказали, как они борются с коронавирусом.
REUTERS
Китайские специалисты с помощью телесвязи будут делиться опытом лечения COVID-19 с украинскими медиками.
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Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль написал в Twitter.
«Разговаривал с послом Китая в Украине господином Фанем Сяньжуном. В эти тяжелые времена Китай с вежливостью согласился провести телевизионную связь, чтобы китайские врачи поделились своим опытом с нашими медицинскими работниками. Спасибо Китаю за поддержку», - отметил он.
Как сообщал УНИАН, по состоянию на сегодняшнее утро в Украине был подтвержден 41 случай COVID-19, из которых три – летальные.
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