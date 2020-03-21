Китайские врачи с помощью телесвязи поделятся опытом лечения COVID-19 с украинскими медиками

Китай согласился провести телесвязь, чтобы китайские специалисты рассказали, как они борются с коронавирусом.

Китайские специалисты с помощью телесвязи будут делиться опытом лечения COVID-19 с украинскими медиками.

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Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль написал в Twitter.

«Разговаривал с послом Китая в Украине господином Фанем Сяньжуном. В эти тяжелые времена Китай с вежливостью согласился провести телевизионную связь, чтобы китайские врачи поделились своим опытом с нашими медицинскими работниками. Спасибо Китаю за поддержку», - отметил он.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на сегодняшнее утро в Украине был подтвержден 41 случай COVID-19, из которых три – летальные.