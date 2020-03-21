Во Львовской области подозревают коронавирус в почти полсотни людей

На самоизоляции находятся 7 человек.

В Львовской области инфицирования новым корнавірусом COVID-19 подозревают в 44 людей.

Об этом сообщает во Львовской областной государственной администрации.

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В инфекционную больницу госпитализировали 8 человек с городов: Львов, Стрый, Пустомыты, а также Каменка - Бугского района и Тернопольской области. Другие двое больных - с Золочевского района и города Львова находятся в самоизоляции.

"Осуществляется обследование пациентов, анализы на COVID-19 будут отобраны, после чего их отправят в Киев. Сейчас на госпитализации в Львовской областной инфекционной клинической больнице - 37 человек. На самоизоляции находятся 7 человек. У всех пациентов имеются клинические проявления острой респираторной инфекции. Состояние всех больных стабильное", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, по данным МОЗ, по состоянию на 7.00 21 марта в Украине зафиксирован 41 случай заболевания COVID-19, из них трое пациентов умерли.

Напомним, вчера во Львове зафиксирован первый подтвержденный случай инфицирования коронавирусом COVID-19. Больного госпитализируют в инфекционную больницу.