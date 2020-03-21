Доктор Комаровский назвал симптомы коронавируса у детей (видео)

У детей очень часто возникают рвота и диарея при COVID-19, говорит врач.

Известный детский доктор Евгений Комаровский на своей странице в Instagram рассказал, что для детей характерны легкие и нетипичные симптомы коронавируса.

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"У детей очень часто возникают рвота и диарея и длительное выделение с калом коронавируса... То есть детей в очаге нужно обследовать при любых непонятных симптомах, непонятном изменении частоты или ритма дыхания, любых проблемах со стулом. Все это может быть признаками коронавирусной инфекции", - отметил педиатр.

По словам Комаровского, почти все случаи смертей подрастающего поколения (это - единичные случаи) от COVID-19 сопряжены с тяжелой фоновой патологией.

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Как сообщал УНИАН, по состоянию на 10:00 21 марта в Украине зафиксирован 41 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, из них 3 - летальных, 1 пациент выздоровел и уже выписан из больницы.