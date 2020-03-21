У жены заместителя председателя Харьковского облсовета подтвердили инфицирование коронавирусом

Женщина находиться в самоизоляции в Киеве до полного выздоровления.

У жены заместителя председателя Харьковского облсовета Владимира Скоробагача, 37-летней Виктории Скоробагач, лабораторно подтвердили инфицирование COVID-19.

Эту информацию в комментарии УНИАН подтвердила пресс-секретарь Скоробагача Виктория Петрухина.

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По ее словам, инфицированная женщина пока остается в столичной больнице. Она не планирует ехать в Харьков и останется в самоизоляции в Киеве до полного выздоровления.

На вопрос, где именно жена чиновника могла заразиться коронавирусом, пресс-секретарь предположила, что инфицирование могло произойти в одной из стран Европы, где Скоробагач находилась в марте.

"Возможно, за границей. Она несколько недель назад, возможно меньше, вернулась из Европы", - сказала Петрухина.

При этом она отметила, что у самого заместителя Харьковского облсовета, 50-летнего Владимира Скоробагача, тесты на коронавирус дали отрицательный результат.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на сегодняшнее утро в Украине подтвержден 41 случай COVID-19, из которых три – летальные.