COVID-19 в Украине: последние данные по количеству больных коронавирусом

За сутки было зафиксировано 15 новых случаев.

По состоянию на 10:00 21 марта в Украине зафиксирован 41 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, из них 3 летальных, 1 пациент выздоровел и уже выписан из больницы.

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Об этом в Telegram-канале "Коронавирус Инфо" сообщило Министерство здравоохранения.

За сутки было зафиксировано 15 новых случаев.

Как сообщал УНИАН, новые случаи были зафиксированы в Киевской (1) и Тернопольской (1) областях. Сейчас в Украине 3 летальных случая от COVID-19.

На Тернопольщине после обнаружения у священника коронавируса введен режим чрезвычайной ситуации.

Пациент, у которого впервые в Украине был зафиксирован COVID-19, уже выздоровел.

На сегодня коронавирусная болезнь обнаружена:

Черновицкая область - 25 случаев (1 летальный, 1 выздоровел)

Житомирская область - 2 случая (1 летальный)

Киевская область - 3 случая

Киев - 3 случая

Донецкая область - 1 случай

Днепропетровская область - 2 случая

Ивано-Франковская область - 2 случая (1 летальный)

Львовская область -1 случай

Тернопольская область - 1 случай

Харьковская область - 1 случай

Напомним, по состоянию на утро 21 марта в мире от коронавируса выздоровели почти 92 тысячи человек, умерли - более 11 тысяч.