COVID-19 в Украине: последние данные по количеству больных коронавирусом
По состоянию на 10:00 21 марта в Украине зафиксирован 41 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, из них 3 летальных, 1 пациент выздоровел и уже выписан из больницы.
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Об этом в Telegram-канале "Коронавирус Инфо" сообщило Министерство здравоохранения.
За сутки было зафиксировано 15 новых случаев.
Как сообщал УНИАН, новые случаи были зафиксированы в Киевской (1) и Тернопольской (1) областях. Сейчас в Украине 3 летальных случая от COVID-19.
На Тернопольщине после обнаружения у священника коронавируса введен режим чрезвычайной ситуации.
Пациент, у которого впервые в Украине был зафиксирован COVID-19, уже выздоровел.
На сегодня коронавирусная болезнь обнаружена:
- Черновицкая область - 25 случаев (1 летальный, 1 выздоровел)
- Житомирская область - 2 случая (1 летальный)
- Киевская область - 3 случая
- Киев - 3 случая
- Донецкая область - 1 случай
- Днепропетровская область - 2 случая
- Ивано-Франковская область - 2 случая (1 летальный)
- Львовская область -1 случай
- Тернопольская область - 1 случай
- Харьковская область - 1 случай
Напомним, по состоянию на утро 21 марта в мире от коронавируса выздоровели почти 92 тысячи человек, умерли - более 11 тысяч.