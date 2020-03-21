В Тернопольской области коронавирусом заразился священник: детали о первом инфицированном в регионе

Врачи оценивают его состояние, как средней тяжести.

Первым ініфікованим новым коронавирусом в Тернопольской области оказался священник из города Залещики. У служителя церкви большая семья.

Об этом 20 поздно вечером 20 марта сообщили в пресс-службе Тернопольской ОГА.

57-летнего священника изолировали и он прходить симптоматическое лечение.

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"Он находится в изоляции, врачи оценивают его состояние как средней тяжести, мужу предоставляется симптоматическое лечение. Устанавливаются контактные лица", - говорится в сообщении.

В Залещицком и соседних районах усилят ограничения в передвижении. На выездах из районного центра будут установлены полицейские посты, правоохранители будут проводить скрининг.

Кроме того, как отмечалось ранее, члены комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций при Тернопольской областной государственной администрации проголосовали за введение в области режима чрезвычайной ситуации.

Как сообщал УНИАН, в Украине подтвержден 41 случай COVID-19. Новые случаи были зафиксированы в Киевской (1) и Тернопольской (1) областях. Сейчас в Украине 3 летальные случаи от COVID-19.

Пациент, у которого первого в Украине было зафиксировано COVID-19, уже выздоровел.