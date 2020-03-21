Коронавирус в Черновицкой области: география распространения инфекции
В связи с подтверждением 25 случаев заражения коронавирусом на Буковине, местные власти ввели режим особого въезда в ряде сел.
Об этом сообщает Черновицкая ОГА в Facebook.
“На Буковине пока есть 25 зафиксированных случаев Covid-19. Учитывая концентрацию случаев, в селах Топоровцы, Коленковцы, Грозинцы и Бочковцы введен особый режим въезда и выезда", - говорится в сообщении.
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Все жители данных сел либо контактировали с зараженными коронавирусом, либо имеют историю путешествий в страны, где зафиксированы случаи этого заболевания. Они должны быть помещены в строгий домашний карантин.
Кроме того, как сообщалось ранее, в Черновицкой области 20 марта официально подтверждено еще 10 случаев заражения коронавируса.
География распространения болезни выглядит так:
- 11 человек в селе Колинковцы Хотинского района
- 7 человек в Бруснице Кицманского района
- 1 человек в Хотине
- 1 человек в Топоровцах Новоселицкого района
- 1 человек в Лужанах Кицманского района
- 1 человек в Черновцах
- 1 человек в Иживцах Сторожинецкого района
Напомним, по состоянию на 23:00 20 марта в Украине зафиксирован 41 случай заражения коронавирусом.