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Коронавирус в Черновицкой области: география распространения инфекции

07:21, 21 марта 2020
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REUTERS

Об этом сообщает Черновицкая ОГА в Facebook.

“На Буковине пока есть 25 зафиксированных случаев Covid-19. Учитывая концентрацию случаев, в селах Топоровцы, Коленковцы, Грозинцы и Бочковцы введен особый режим въезда и выезда", - говорится в сообщении.

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Все жители данных сел либо контактировали с зараженными коронавирусом, либо имеют историю путешествий в страны, где зафиксированы случаи этого заболевания. Они должны быть помещены в строгий домашний карантин. 

Кроме того, как сообщалось ранее, в Черновицкой области 20 марта официально подтверждено еще 10 случаев заражения коронавируса. 

География распространения болезни выглядит так:

  • 11 человек в селе Колинковцы Хотинского района
  • 7 человек в Бруснице Кицманского района
  • 1 человек в Хотине
  • 1 человек в Топоровцах Новоселицкого района
  • 1 человек в Лужанах Кицманского района
  • 1 человек в Черновцах
  • 1 человек в Иживцах Сторожинецкого района

Напомним, по состоянию на 23:00 20 марта в Украине зафиксирован 41 случай заражения коронавирусом.

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