Коронавирус в Черновицкой области: география распространения инфекции

Жители сел Топоровцы, Коленковцы, Грозинцы и Бочковка либо контактировали с зараженными коронавирусом, либо имеют историю путешествий в страны в эпидемией Covid-19.

В связи с подтверждением 25 случаев заражения коронавирусом на Буковине, местные власти ввели режим особого въезда в ряде сел.

Об этом сообщает Черновицкая ОГА в Facebook.

“На Буковине пока есть 25 зафиксированных случаев Covid-19. Учитывая концентрацию случаев, в селах Топоровцы, Коленковцы, Грозинцы и Бочковцы введен особый режим въезда и выезда", - говорится в сообщении.

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Все жители данных сел либо контактировали с зараженными коронавирусом, либо имеют историю путешествий в страны, где зафиксированы случаи этого заболевания. Они должны быть помещены в строгий домашний карантин.

Кроме того, как сообщалось ранее, в Черновицкой области 20 марта официально подтверждено еще 10 случаев заражения коронавируса.

География распространения болезни выглядит так:

11 человек в селе Колинковцы Хотинского района

7 человек в Бруснице Кицманского района

1 человек в Хотине

1 человек в Топоровцах Новоселицкого района

1 человек в Лужанах Кицманского района

1 человек в Черновцах

1 человек в Иживцах Сторожинецкого района

Напомним, по состоянию на 23:00 20 марта в Украине зафиксирован 41 случай заражения коронавирусом.