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Количество инфицированных коронавирусом достигло 41 человека: добавилась Тернопольская область

23:17, 20 марта 2020
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COVID-19 уже в девяти областях и Киеве / фото УНИАН

За сутки в Украине подтвердилось 15 новых случаев инфицирования (вчера их было 26).

Об этом сообщило Министерство здравоохранения.

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По состоянию на 23:00 20 марта выявлены 41 пациент с COVID-19 в девяти областях и Киеве:

  • Черновицкая область — 25 случаев (1 летальный)
  • Киевская область — 3 случая
  • Киев — 3 случая
  • Житомирская область — 2 случая (1 летальный)
  • Днепропетровская область — 2 случая
  • Ивано-Франковская область — 2 случая (1 летальный)
  • Донецкая область — 1 случай
  • Львовская область — 1 случай
  • Харьковская область — 1 случай
  • Тернопольская область — 1 случай

В целом в Украине, по данным Центра общественного здоровья на вечер 20 марта, зафиксировали 415 подозрений на коронавирус. 48 из них еще исследуются.

Инфографика УНИАН

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