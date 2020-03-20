Количество инфицированных коронавирусом достигло 41 человека: добавилась Тернопольская область
23:17, 20 марта 2020Страна
1185 0
По состоянию на 23:00 20 марта в Украине подтвержден уже 41 случай COVID-19.
COVID-19 уже в девяти областях и Киеве / фото УНИАН
По состоянию на вечер пятницы, 20 марта, в Украине лабораторно подтверждены 41 случай коронавируса COVID-19. Из них три — летальные.
За сутки в Украине подтвердилось 15 новых случаев инфицирования (вчера их было 26).
Об этом сообщило Министерство здравоохранения.
Читайте такжеПравительство установило режим чрезвычайной ситуации в Киеве, Днепропетровской и Ивано-Франковской областях
По состоянию на 23:00 20 марта выявлены 41 пациент с COVID-19 в девяти областях и Киеве:
- Черновицкая область — 25 случаев (1 летальный)
- Киевская область — 3 случая
- Киев — 3 случая
- Житомирская область — 2 случая (1 летальный)
- Днепропетровская область — 2 случая
- Ивано-Франковская область — 2 случая (1 летальный)
- Донецкая область — 1 случай
- Львовская область — 1 случай
- Харьковская область — 1 случай
- Тернопольская область — 1 случай
В целом в Украине, по данным Центра общественного здоровья на вечер 20 марта, зафиксировали 415 подозрений на коронавирус. 48 из них еще исследуются.
Инфографика УНИАН
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter