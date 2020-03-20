Количество инфицированных коронавирусом достигло 41 человека: добавилась Тернопольская область

По состоянию на 23:00 20 марта в Украине подтвержден уже 41 случай COVID-19.

По состоянию на вечер пятницы, 20 марта, в Украине лабораторно подтверждены 41 случай коронавируса COVID-19. Из них три — летальные.

За сутки в Украине подтвердилось 15 новых случаев инфицирования (вчера их было 26).

Об этом сообщило Министерство здравоохранения.

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По состоянию на 23:00 20 марта выявлены 41 пациент с COVID-19 в девяти областях и Киеве:

Черновицкая область — 25 случаев (1 летальный)

Киевская область — 3 случая

Киев — 3 случая

Житомирская область — 2 случая (1 летальный)

Днепропетровская область — 2 случая

Ивано-Франковская область — 2 случая (1 летальный)

Донецкая область — 1 случай

Львовская область — 1 случай

Харьковская область — 1 случай

Тернопольская область — 1 случай

В целом в Украине, по данным Центра общественного здоровья на вечер 20 марта, зафиксировали 415 подозрений на коронавирус. 48 из них еще исследуются.