МИД ищет во всем мире средства для борьбы против коронавируса и призывает бизнес присоединиться

Министерство иностранных дел ищет за границей специализированное медицинское оборудование, медикаменты, средства индивидуальной защиты, тесты на COVID-19.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обращается к представителям украинского бизнеса с призывом объединить усилия с Правительством Украины и международными организациями для противодействия коронавирусу в Украине.

Дмитрий Кулеба подчеркнул, что на выполнение поручения Президента Украины, Министерство иностранных дел ищет за границей специализированное медицинское оборудование, медикаменты, средства индивидуальной защиты, тесты на COVID-19 и др.

Для этого МИД сейчас проводит переговоры с Офисом Координатора системы ООН в Украине, миссией Международного Комитета Красного Креста в Украине и другими международными организациями. Кроме того, на заседании правительства 20 марта Министерство иностранных дел Украины было определено координатором гуманитарной помощи в условиях пандемии COVID-19.

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«В нынешней ситуации в МИД есть два ключевых задания. Первое: помощь гражданам, которые «застряли» за границей. Второе: поиск во всем мире средств для борьбы против коронавируса в Украине», — заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

По его словам, первоочередными потребностями Украины являются тесты для выявления COVID-19, средства индивидуальной защиты для граждан и медиков, медицинское оборудование, медикаменты, поиск за рубежом специалистов по борьбе с коронавирусом.

К процессу поиска всего необходимого Украине в это трудное время МИД приобщает международные организации, международных партнеров Украины, Всемирный Конгресс Украинцев, и призывает приобщиться украинский бизнес.

«Я знаю, что сейчас непростые времена. Но мы сможем выстоять только вместе. Я призываю тех украинских бизнесменов, которые готовы присоединиться к борьбе за здоровье и безопасность украинцев, объединить усилия», — добавил министр.

Министерство иностранных дел призывает тех представителей бизнеса, которые заинтересованы в помощи совместным усилиям по противодействию коронавирусу, поиску необходимого для Украины за границей, обращаться в МИД по адресу электронной почты: oleksandra.vasylenko@mfa.gov.ua.