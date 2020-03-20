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В Минздраве предупредили частные лаборатории о последствиях сокрытия выявленного коронавируса

19:55, 20 марта 2020
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Лаборатории могут лишить лицензии в случае умалчиваний / фото УНИАН

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Об этом сообщается на сайте Минздрава со ссылкой на заместителя министра здравоохранения, главного санитарного врача Виктора Ляшко.

«Есть требование к частным лабораториям передавать первые пять положительных и 10 отрицательных образцов в национальную лабораторию для подтверждения. В настоящее время они обязаны отчитываться по установленной форме. В случае нарушения Минздрав будет инициировать отзыв лицензии», - отметил он.

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