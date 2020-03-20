В Минздраве предупредили частные лаборатории о последствиях сокрытия выявленного коронавируса

Министерство здравоохранения Украины будет отзывать лицензии у лабораторий, в том числе частных, которые не будут отчитываться о проведенных исследованиях на коронавирус по установленной форме.

Частные медицинские лаборатории будут лишены лицензий в случае выявления сокрытия коронавирусной инфекции COVID-19. Читайте такжеВо Львове зафиксирован первый случай инфицирования коронавирусом COVID-19 Об этом сообщается на сайте Минздрава со ссылкой на заместителя министра здравоохранения, главного санитарного врача Виктора Ляшко. «Есть требование к частным лабораториям передавать первые пять положительных и 10 отрицательных образцов в национальную лабораторию для подтверждения. В настоящее время они обязаны отчитываться по установленной форме. В случае нарушения Минздрав будет инициировать отзыв лицензии», - отметил он.

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