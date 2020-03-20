Правительство установило режим чрезвычайной ситуации в Киеве, Днепропетровской и Ивано-Франковской областях

Об этом в Telegram-канале сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Правительство установило режим чрезвычайной ситуации в городе Киеве, а также Днепропетровской и Ивано-Франковской областях.

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Об этом в Telegram-канале сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Соответствующие решения ранее были приняты региональными комиссиями по вопросам ТЭБ и ЧС в связи с фиксированием случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Никаких новых ограничений пока не предвидится. Режим чрезвычайной ситуации призван мобилизовать усилия для борьбы с распространением COVID-19", - говорится в сообщении.

Шмыгаль добавил, что председателям соответствующих администраций дал поручение обеспечить координацию мер по предотвращению распространения на территории областей острой респираторной болезни. А также ежедневно предоставлять Министерству здравоохранения Украины информацию об их течении.

В правительстве объяснили, что согласно ст. 2 Кодекса гражданской защиты, "чрезвычайная ситуация - обстановка на отдельной территории или субъекте хозяйствования на ней или водном объекте, которая характеризуется нарушением нормальных условий жизнедеятельности населения, вызванная катастрофой, аварией, пожаром, стихийным бедствием, эпидемией, эпизоотией, эпифитотией, применением средств поражения или другим опасным событием, которое привело (может привести) к возникновению угрозы жизни или здоровью населения, большого количества погибших и пострадавших, причинить значительный материальный ущерб, а также к невозможности проживания населения на такой территории или объекте, осуществления на ней хозяйственной деятельности".