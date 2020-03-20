Минздрав предлагает упростить регистрацию дезинфектантов для более эффективной борьбы с коронавирусом

Проект соответствующего постановления Министерство здравоохранения подало на рассмотрение Кабинета Министров Украины.

Министр здравоохранения Украины Илья Емец предлагает урегулировать вопрос регистрации дезинфицирующих средств, что позволит эффективно проводить противоэпидемические мероприятия против распространения коронавирусной инфекции в Украине.

Читайте такжеЗеленский: в Украине есть первый выздоровевший вот COVID-19

Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава Украины.

«Это будет способствовать разработке и поступлению на рынок Украины новых эффективных и безопасных дезинфекционных средств, предупреждению распространения на территории Украины заболеваний COVID-19, уменьшению случаев внутрибольничной инфекции, а следовательно, и затрат на лечение пациентов», – говорится в сообщении.

Проект соответствующего постановления Министерство здравоохранения подало на рассмотрение Кабинета Министров Украины, который сегодня, 20 марта, соберется на внеочередное заседание.