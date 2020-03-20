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Минздрав предлагает упростить регистрацию дезинфектантов для более эффективной борьбы с коронавирусом

18:21, 20 марта 2020
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Ведомство стремится упростить процедуру регистрации средств защиты / фото УНИАН

Министр здравоохранения Украины Илья Емец предлагает урегулировать вопрос регистрации дезинфицирующих средств, что позволит эффективно проводить противоэпидемические мероприятия против распространения коронавирусной инфекции в Украине.

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Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава Украины.

«Это будет способствовать разработке и поступлению на рынок Украины новых эффективных и безопасных дезинфекционных средств, предупреждению распространения на территории Украины заболеваний COVID-19, уменьшению случаев внутрибольничной инфекции, а следовательно, и затрат на лечение пациентов», – говорится в сообщении.

Проект соответствующего постановления Министерство здравоохранения подало на рассмотрение Кабинета Министров Украины, который сегодня, 20 марта, соберется на внеочередное заседание.

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