Минздрав предлагает упростить регистрацию дезинфектантов для более эффективной борьбы с коронавирусом
Министр здравоохранения Украины Илья Емец предлагает урегулировать вопрос регистрации дезинфицирующих средств, что позволит эффективно проводить противоэпидемические мероприятия против распространения коронавирусной инфекции в Украине.
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Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава Украины.
«Это будет способствовать разработке и поступлению на рынок Украины новых эффективных и безопасных дезинфекционных средств, предупреждению распространения на территории Украины заболеваний COVID-19, уменьшению случаев внутрибольничной инфекции, а следовательно, и затрат на лечение пациентов», – говорится в сообщении.
Проект соответствующего постановления Министерство здравоохранения подало на рассмотрение Кабинета Министров Украины, который сегодня, 20 марта, соберется на внеочередное заседание.