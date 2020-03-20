Сколько живут вне организма человека коронавирус и другие болезни (инфографика)

УНИАН подготовил инфографику, чтобы сравнить, сколько коронавирус может жить вне организма человека в сравнении с другими вирусами.

31 декабря 2019 года ВОЗ получила сообщения о нескольких случаях заболевания на неизвестный вирус, зарегистрированных в китайском городе Ухань провинции Хубэй.

Возбудителем болезни стал новый штамм коронавируса, который ранее не выявлялся у людей. Он стал известен под названием 2019 nCoV или "новый коронавирус". 11 февраля ВОЗ дала заболеванию официальное название: COVID-19 (расшифровывается как "corona virus disease 2019").

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Новый коронавирус является респираторным вирусом и может передаваться от человека к человеку. Он распространяется преимущественно во время тесного контакта с больным через капли, выделяемые из его дыхательных путей, например, при кашле или чихании.

По данным ВОЗ, коронавирус не слишком устойчив: его можно убить с помощью простых дезинфицирующих средств. Однако продолжительность его выживания на поверхностях пока точно не установлена. По предварительным данным, 2019 nCoV может сохранять жизнеспособность в течение нескольких часов.

УНИАН подготовил инфографику, чтобы сравнить, сколько может жить коронавирус вне организма человека в сравнении с другими вирусами.