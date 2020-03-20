Умершая от коронавируса женщина в Ивано-Франковске ходила на работу и в поликлинику

Помещения поликлиники дезинфицируют, а предприятие - закрытое на карантин.

В Ивано-Франковске разыскивают и изолируют всех, кто контактировал с 56-летней горожанкой, умершей от коронавируса.

Оказалось, что до того, как женщине поставили диагноз, она ходила в поликлиники, говорится в сюжете ТСН.

Теперь весь медперсонал, с которым она контактировала, и их родственники - отправлены на самоизоляцию. Помещение поликлиники, кабинет и коридоры, дезинфицируют еще с того дня, когда женщину в тяжелом состоянии госпитализировали с удушьем, а на следующий день она умерла. Кроме того, в специальный бокс госпитализировали ее мужа в качестве контактного. Хотя никаких симптомов коронавирус у него пока нет. Медики предполагают, что женщина могла подхватить вирус именно от него, потому что муж недавно вернулся домой из Чехии.

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«Также отобран мазок у возможно контактного сына. И сегодня отправлены в вирусологическую лаборатории Киева», - говорит директор Ивано-Франковского областного лабораторного центра Роман Савчук.

Женщина работала на одном из предприятий в городе. Там, в частности, производят сухой яичный порошок. Сейчас оно закрыто на карантин. Кем именно она там работала и имела ли доступ непосредственно к готовой продукции, пока неизвестно.

Похоронена женщина будет с соблюдением всех требований безопасности.

Тем временем областную инфекционную больницу освобождают от пациентов - для тех, у кого подозревают коронавирус. Больных переводят в другую больницу.

Как сообщал УНИАН, в Ивано-Франковске 17 марта в областной инфекционной больнице скончалась 56-летняя жительница Ивано-Франковска, у которой подтвердили коронавирус.