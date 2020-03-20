Глава Минздрава: подтвержденных случаев COVID-19 в Украине будет все больше

Государство оперативно принимает необходимые меры, привлекает все ресурсы, чтобы уберечь украинцев от пандемии и не допустить повторения катастрофического опыта других стран, подчеркнул Емец.

Министр здравоохранения Илья Емец считает, что подтвержденных случаев инфицирования коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине будет становиться больше.

Об этом он заявил в вечернем обращении, передает пресс-служба Минздрава.

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«Однако пока наша статистика меньше, чем во многих европейских странах, но надеяться на то, что вирус обойдет Украину стороной, ошибочно. Самое трудное впереди. Вирус будет распространяться», – цитирует пресс-служба министра.

Емец добавил, что Украине будет тяжелее принять мощный удар вируса из-за недореформированой медицинской системы.

При этом, утверждает он, государство оперативно принимает необходимые меры, привлечет все ресурсы, чтобы уберечь украинцев от пандемии и не допустить повторения катастрофического опыта других стран.

Но все наши действия могут быть напрасными, если каждый из вас не проявит сознательности и ответственности. В этом случае все зависит от конкретных поступков каждого из нас, отметил Емец.

Глава Минздрава призывает украинцев оставаться дома, мыть руки и держать дистанцию: «Позаботьтесь о собственной безопасности, заботьтесь о пожилых родственниках и не игнорируйте первых симптомов респираторных заболеваний».

«Помните, что лишь 20% всех случаев заболеваний, вызванных новой коронавирусной инфекцией, являются тяжелыми и лишь около 3% нуждаются в реанимационных мер. Однако призываю вас своевременно обращаться к врачам и не ставить под угрозу свою жизнь и здоровье своих близких», – подчеркнул Емец.

Как сообщал УНИАН, 11 марта Кабинет министров из-за распространения коронавируса принял решение ввести в Украине карантин с 12 марта по 3 апреля.

17 марта у первого больного COVID-19 в Черновицкой области был получен первый отрицательный тест на болезнь. Сегодня, 20 марта, президент Владимир Зеленский заявил, что второй тест на коронавирус также оказался отрицательным.

По состоянию на утро 20 марта в Украине зафиксировано 26 случаев заболевания коронавирусом в 6 областях и в Киеве: Черновицкая - 15 человек (1 умер), Киев - 3 человека, Днепропетровская - 2 человека, Житомирская - 2 человека (1 умер), Киевская - 2 человека, Донецкая - 1 человек и Ивано-Франковская - 1 человек (умер).