Организаторы "Пробега под каштанами" приобрели наркозно-дыхательный аппарат для Центра детской кардиологии и кардиохирургии

Учитывая сложившуюся в стране ситуацию, оргкомитет "Пробега под каштанами" принял решение приобрести и передать Центру детской кардиологии и кардиохирургии Минздрава Украины наркозно-дыхательный аппарат A7 (Mindray).

"Мы ждали от Центра информацию о том, что нужно приобрести на вторую часть взносов участников 27-го Пробега. И благодаря усилиям каждого, нам удалось купить жизненно необходимый аппарат, стоимостью 1 315 000 грн", – рассказывает Ирина Кузнецова, президент Благотворительной организации «Благотворительный Фонд «Пробег под каштанами».

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Оборудование уже доставили в Центр детской кардиологии и кардиохирургии и в ближайшее время главной функцией будет проведение искусственной вентиляции легких. Полный набор режимов вентиляции соответствует потребностям на всех этапах проведения анестезии. Многофункциональность устройства дает возможность пользоваться им как в отделениях реанимации, так и в обычных отделениях.

"В этот сложный период мы получили не просто дыхательный аппарат, а целую наркозную станцию, – делится Владимир Жовнир, главный врач Центра детской кардиологии и кардиохирургии МОЗ Украины. – После восстановления плановых оперативных вмешательств мы будем активно использовать оборудование для проведения 2-х операций на сердце каждый день".

В этом году организаторы настроены проводить 31 мая 28-й "Пробег под каштанами" и призывают каждого не прекращать делать добрые дела, поддерживать друг друга и объединяться ради масштабной цели – создавать безопасное и комфортное будущее.