Как задействованным к борьбе с коронавирусом врачам добраться на работу: в Минздраве нашли решение на время карантина

Договоренность включает 10 тыс. поездок и будет действовать в Киеве, Одессе, Львове, Днепре, Харькове, Запорожье и Виннице.

Министерство здравоохранения Украины и Uber договорились о бесплатной перевозке врачей, задействованных в предотвращении и ликвидации коронавирусной инфекции.

Об этом говорится в Telegram-канале Минздрава «Коронавирус_инфо».

«По договоренности с Министерством здравоохранения Украины и органами местного самоуправления, Uber будет бесплатно доставлять в больницы медицинских работников, задействованных в предотвращении и ликвидации коронавирусной инфекции в Украине», - говорится в сообщении.

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Такая договоренность включает 10 тыс. поездок, которые медицинские работники могут осуществить, чтобы добраться к своим рабочим местам.

Она будет действовать в городах, где работает сервис Uber: Киев, Одесса, Львов, Днепр, Харьков, Запорожье и Винница.

Как сообщал УНИАН, 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса.

Кабинет министров в связи с распространением коронавируса принял решение ввести в Украине карантин с 12 марта по 3 апреля, а также с 18 марта ввел запрет на железнодорожные, авиа- и автобусные междугородние и межобластные пассажирские перевозки, а также на работу метрополитенов.