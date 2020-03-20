Как задействованным к борьбе с коронавирусом врачам добраться на работу: в Минздраве нашли решение на время карантина
Министерство здравоохранения Украины и Uber договорились о бесплатной перевозке врачей, задействованных в предотвращении и ликвидации коронавирусной инфекции.
Об этом говорится в Telegram-канале Минздрава «Коронавирус_инфо».
«По договоренности с Министерством здравоохранения Украины и органами местного самоуправления, Uber будет бесплатно доставлять в больницы медицинских работников, задействованных в предотвращении и ликвидации коронавирусной инфекции в Украине», - говорится в сообщении.
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Такая договоренность включает 10 тыс. поездок, которые медицинские работники могут осуществить, чтобы добраться к своим рабочим местам.
Она будет действовать в городах, где работает сервис Uber: Киев, Одесса, Львов, Днепр, Харьков, Запорожье и Винница.
Как сообщал УНИАН, 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса.
Кабинет министров в связи с распространением коронавируса принял решение ввести в Украине карантин с 12 марта по 3 апреля, а также с 18 марта ввел запрет на железнодорожные, авиа- и автобусные междугородние и межобластные пассажирские перевозки, а также на работу метрополитенов.