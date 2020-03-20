На Волыни выделили 120 миллионов гривень на борьбу с коронавирусом

Народный депутат Игорь Палица подчеркнул, что это позволит Волыни начать полноценную подготовку в борьбе за человеческие жизни.

Депутаты Волынского областного совета и Луцкого городского совета выделили 60 миллионов гривень на борьбу с коронавирусом.

Об этом на своей странице в Facebook написал народный депутат Игорь Палица.

«Сегодня депутаты Волынского областного совета и Луцкого городского совета на внеочередных сессиях выделили 60 миллионов гривен на борьбу с эпидемией, сняв их с капитальных расходов. В понедельник на специально открытом отдельном счете при Волынской областной клинической больнице будет сконцентрировано 120 миллионов гривень», - написал он.

Палица подчеркнул, что это позволит Волыни начать полноценную подготовку в борьбе за человеческие жизни.

Как сообщал УНИАН, в Волынской области создают круглосуточный оперативный штаб по противодействию коронавирусу.