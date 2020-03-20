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На Волыни выделили 120 миллионов гривень на борьбу с коронавирусом

15:12, 20 марта 2020
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Фото bank.gov.ua

Об этом на своей странице в Facebook написал народный депутат Игорь Палица.

«Сегодня депутаты Волынского областного совета и Луцкого городского совета на внеочередных сессиях выделили 60 миллионов гривен на борьбу с эпидемией, сняв их с капитальных расходов. В понедельник на специально открытом отдельном счете при Волынской областной клинической больнице будет сконцентрировано 120 миллионов гривень», - написал он.

Палица подчеркнул, что это позволит Волыни начать полноценную подготовку в борьбе за человеческие жизни.

Как сообщал УНИАН, в Волынской области создают круглосуточный оперативный штаб по противодействию коронавирусу.

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