"Будь відповідальним": 1+1 запустил серию социальных роликов со звездами канала о коронавирусе (видео)

Группа 1+1 media как социально ответственный медиахолдинг поддерживает введение карантина в Украине.

Канал «1+1» запустил серию социальных роликов с призывом быть ответственными и позаботиться о близких в чрезвычайных условиях распространения эпидемии коронавируса. В них снялись популярные ведущие канала - Дмитрий Комаров, Наталья Мосейчук, Екатерина Осадчая, Руслан Сеничкин, Неля Шовкопляс, Людмила Барбир и Егор Гордеев.

Основной слоган роликов - «Позаботься о себе и близких». Также в поддержку инициативы канал «1+1» запустил соответствующий хэштег #БудьВідповідальним.

Ведущая ТСН и ток-шоу «Право на владу» Наталья Мосейчук на видео дает совет: при первых признаков респираторного заболевания не игнорировать проблему и сразу звонить семейному врачу. «Не будьте легкомысленными, берегите себя и Украину!», - говорит ведущая.

Ведущий программы «Мир наизнанку» Дмитрий Комаров призывает украинцев в период карантина находиться дома, ведь жизнь важнее любых неотложных дел. «Сейчас выход на улицы города - это большой риск для вас и окружающих», - отмечает телеведущий.

Кроме того, ведущая «Светской жизни» Екатерина Осадчая призывает проявить заботу о пожилых людях, которые находятся в наибольшей группе риска заражения вирусом.

А ведущие «Сніданку з 1+1» советуют воздержаться от объятий и напоминают о важности регулярного мытья рук и их дезинфекции. Людмила Барбир обращается к зрителям с просьбой соблюдать рекомендации врачей: «Давайте действовать на опережение, чтобы не допустить массового распространения вируса в Украине!»

Все ролики можно посмотреть в эфире канала «1+1» и на Youtube:

Группа 1+1 media как социально ответственный медиахолдинг поддерживает введение карантина в Украине и принимает все необходимые меры как для сотрудников, так и для зрителей, чтобы предотвратить массовое распространение болезни. В частности, команда ТСН круглосуточно стоит на страже всех событий, чтобы держать граждан в курсе жизни страны в условиях карантина. Также все ведущие канала «1+1» в сюжетах и в социальных сетях регулярно делятся простыми советами, как уберечь себя от заражения инфекцией. Новостные платформы группы – ТСН.uа и УНИАН – предоставляют максимально оперативную и важную информацию своим читателям.