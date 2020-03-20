СМИ узнали подробности о третьей жертве коронавируса в Украине

Есть версия, что женщина могла заразиться от своего мужа, который недавно вернулся с заработков в Чехии.

Стали известны подробности того, как умерла третья жертва нового коронавируса в Украине – 56-летняя женщина из Ивано-Франковска.

Сначала у нее диагностировали грипп, а лечилась она самостоятельно, пока не попала в больницу, говорится в сюжете ТСН.

Температура и кашель у женщины появились в прошлую пятницу, то есть 13 марта, но от госпитализации она отказалась и лечилась дома. Спустя несколько дней ее таки госпитализировали в областную инфекционную больницу с удушьем и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Спасти женщину медики не смогли.

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Сначала ей диагностировали грипп типа А, осложненный пневмонией, а взятые тесты передали в Киев. Уже в столице ей подтвердили заражение коронавирусом.

По предварительным данным, женщина могла заразиться от мужа, который недавно находился за границей. Сейчас он также находится в больнице как контактное лицо, однако никаких симптомов не имеет.

Есть версия, что франковчанка могла заразиться от своего мужа, который недавно вернулся с заработков в Чехии, пишет "Страна".

Соседи умершей - в шоке, что несколько дней, по их словам, уже после госпитализации супруги, мужчина не был изолирован.

"Люди, которые с ними общались, напуганы, требуют дезинфекции и тестов. Даже страшно подумать, сколько людей могло заразиться. Она работала на яичном заводе. Потом пошла к участковому врачу, та отправила ее домой, сказав, чтобы немедленно вызвала "скорую". Говорят, что она страдала гипертонией и жаловалась на сердце", - рассказала "Стране" франковчанка Леся.

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Сейчас яичный завод, где работала умершая, поставлен на карантин. Там проведены мероприятия по дезинфекции.

Вероятно, хоронить женщину будут без присутствия родственников - местные власти хотят провести закрытую церемонию в целях безопасности.

"Мы предлагаем не отдавать тело родственникам, и похоронить отдельно. Но для этого потребуется еще согласие семьи", - заявил журналистам и.о. губернатора Франковщины Виталий Федорив.

Как сообщается на сайте Министерства здравоохранения, по состоянию на 10:00 20 марта в Украине 26 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из которых 3 летальных.