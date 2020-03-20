В Киеве по громкоговорителям начали информировать людей о карантине (видео)
В столице начали курсировать специальные автомобили с громкоговорителями для информирования людей о необходимости соблюдать условия карантина.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
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«Для информирования граждан о необходимости соблюдения санитарно-гигиенических норм и правил, направленных на предотвращение заражения коронавирусной инфекцией, в столице организовано курсирование автомобилей оперативно-спасательной службы, оборудованных громкоговорящими устройствами», - говорится в сообщении.
С 19 марта по всей Украине такие автомобили будут курсировать по улицам городов и осуществлять информирование людей о правилах их поведения в данный период.
Гражданам настоятельно рекомендуется:
- без крайней необходимости не покидать места жительства;
- не выходите на улицу без крайней необходимости;
- не посещайте места скопления людей;
- во время пребывания на улице одевайте защитные маски, сохранять дистанцию между людьми не меньше чем 2 метра;
- соблюдайте меры личной гигиены;
- позаботьтесь о близких и родных людей пожилого возраста, обеспечив их всем необходимым, чтобы им не пришлось выходить на улицу.
- Вот такие громкоговорители ездят по Киеву