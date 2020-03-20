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В Киеве по громкоговорителям начали информировать людей о карантине (видео)

11:01, 20 марта 2020
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Для информирования используются специальные автомобили с громкоговорителями / скриншот из видео

В столице начали курсировать специальные автомобили с громкоговорителями для информирования людей о необходимости соблюдать условия карантина.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

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«Для информирования граждан о необходимости соблюдения санитарно-гигиенических норм и правил, направленных на предотвращение заражения коронавирусной инфекцией, в столице организовано курсирование автомобилей оперативно-спасательной службы, оборудованных громкоговорящими устройствами», - говорится в сообщении.

С 19 марта по всей Украине такие автомобили будут курсировать по улицам городов и осуществлять информирование людей о правилах их поведения в данный период.

Гражданам настоятельно рекомендуется:

  • без крайней необходимости не покидать места жительства;
  • не выходите на улицу без крайней необходимости;
  • не посещайте места скопления людей;
  • во время пребывания на улице одевайте защитные маски, сохранять дистанцию между людьми не меньше чем 2 метра;
  • соблюдайте меры личной гигиены;
  • позаботьтесь о близких и родных людей пожилого возраста, обеспечив их всем необходимым, чтобы им не пришлось выходить на улицу.

 

инфографика УНИАН
инфографика УНИАН

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