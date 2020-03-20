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В аннексированном Крыму обследовали более тысячи человек на наличие коронавируса

10:52, 20 марта 2020
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Официально в Крыму коронавируса нет / фото УНИАН

Об этом сообщили в Роскомнадзоре, пишет "Крым.Реалии".

По состоянию на вчера, под медицинским наблюдением находились 316 человек. В медучреждениях содержатся 18 лиц с признаками респираторной вирусной инфекции, которые прибыли из стран с массовым распространением заболевания.

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Как сообщал УНИАН, оккупанты заверяют в отсутствии случаев коронавируса в Крыму. 

На материковой части Украины официально зафиксировано 26 случаев коронавируса из Китая.

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