В аннексированном Крыму обследовали более тысячи человек на наличие коронавируса

Официально подтвержденных случаев заболевания не зафиксировано.

В аннексированном Крыму 1183 человека были обследованы на наличие коронавируса, положительных результатов не обнаружено.

Об этом сообщили в Роскомнадзоре, пишет "Крым.Реалии".

По состоянию на вчера, под медицинским наблюдением находились 316 человек. В медучреждениях содержатся 18 лиц с признаками респираторной вирусной инфекции, которые прибыли из стран с массовым распространением заболевания.

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Как сообщал УНИАН, оккупанты заверяют в отсутствии случаев коронавируса в Крыму.

На материковой части Украины официально зафиксировано 26 случаев коронавируса из Китая.