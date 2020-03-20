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За рубежом от коронавируса лечатся 13 украинцев, находятся на карантине 38 - МИД

10:37, 20 марта 2020
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Четверо граждан Украины проходят лечение в Германии / facebook.com/koda.gov.ua

Министерство иностранных дел Украины заявляет, что за рубежом от инфицирования коронавирусом лечатся 13 украинцев, находятся на карантине 38.

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Об этом говорится в оперативной информации МИД, касающейся коронавируса по состоянию на 23:00 19 марта.

Четверо граждан Украины проходят лечение в Германии, четверо - в Доминиканской Республике, двое - в Италии, двое - в Польше и один - в Объединенных Арабских Эмиратах

Также 38 украинцев находятся на карантине: 16 – в Бразилии, 7 - Германии, 3 - в ОАЭ, 2 - в США, 2 - в Молдове, 2 - в Великобритании, 2 - во Вьетнаме, по одному - в Румынии, на Кубе, в Китае и Австралии.

23 тыс. 955 украинцев вернулись в Украину.

Как сообщал УНИАН, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что новая волна возвращения граждан Украины домой начнется, если они начнут терять работу за рубежом.

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