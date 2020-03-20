В Украине бушует коронавирус-убийца: свежие данные по числу жертв и зараженных
10:43, 20 марта 2020Страна
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В нашей стране зарегистрировали три летальных случая коронавируса.
Всего с начала 2020 года поступило 316 сообщений о подозрении на COVID-19 / фото УНИАН
В Украине зафиксировано 26 случаев коронавирусной болезни COVID-19.
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Об этом сообщает пресс-служба Минздрава в своем Telegram-канале.
По состоянию на 10:00 20 марта в Украине 26 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 3 - летальные.
Коронавирусная болезнь зафиксирована:
- Черновицкая область - 15 случаев (1 летальный);
- Житомирская область - 2 случая (1 летальный);
- Киевская область - 2 случая;
- Донецкая область - 1 случай;
- Днепропетровская область - 2 случая;
- Ивано-Франковская область - 1 случай (летальный);
- г. Киев - 3 случая.
Читайте такжеКак сделать антисептик для рук дома: простые рецепты (видео)"На протяжении 19 марта в Центр общественного здоровья поступило 56 подозрений на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 316 сообщений о подозрении на COVID-19", - говорится в сообщении.
Как сообщалось, в мире коронавирусом заболели около 244,5 тыс. людей, выздоровели более 86 тыс. человек, умерли более 10 тыс.
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