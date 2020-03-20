Сегодня в Китай летит самолет, который привезет в Украину тесты на коронавирус, медицинские маски и аппараты искусственной вентиляции легких
Сегодня в Китай отправится самолет, который должен доставить в Украину тесты на коронавирус, медицинские маски и аппараты искусственной вентиляции легких.
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Об этом в Facebook сообщил народный депутат от "Слуги народа" Андрей Мотовиловец, который будет сопровождать самолет.
"Военный грузовой самолет Ил-76 вскоре взлетает из аэропорта "Борисполь" в Гуанчжоу, Китай. 11:00 в субботу борт примет медицинский груз: лабораторные и экспресс-тесты на коронавирус, медицинские маски, аппараты вентиляции легких и многое другое. Я имею честь сопровождать этот полет, чтобы оформить документы и груз", - написал он.
Мотовиловец уточнил, что на следующей неделе запланирован еще один такой рейс.