Сегодня в Китай летит самолет, который привезет в Украину тесты на коронавирус, медицинские маски и аппараты искусственной вентиляции легких

На следующей неделе запланирован еще один такой рейс.

Сегодня в Китай отправится самолет, который должен доставить в Украину тесты на коронавирус, медицинские маски и аппараты искусственной вентиляции легких.

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Об этом в Facebook сообщил народный депутат от "Слуги народа" Андрей Мотовиловец, который будет сопровождать самолет.

"Военный грузовой самолет Ил-76 вскоре взлетает из аэропорта "Борисполь" в Гуанчжоу, Китай. 11:00 в субботу борт примет медицинский груз: лабораторные и экспресс-тесты на коронавирус, медицинские маски, аппараты вентиляции легких и многое другое. Я имею честь сопровождать этот полет, чтобы оформить документы и груз", - написал он.

Мотовиловец уточнил, что на следующей неделе запланирован еще один такой рейс.