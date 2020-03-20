Во Львове зарегистрированы уже 27 подозрений на коронавирус (видео)

Еду и средства гигиены пациентам приносят волонтеры, поскольку родственники больных находятся в самоизоляции.

Во Львовской инфекционной больнице с подозрением на коронавирус находятся 27 пациентов, у шестерых выявили грипп и ОРВИ.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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По словам медиков, больные из палат не выходят, а их родные находятся в самоизоляции. Еду и средства гигиены пациентам приносят волонтеры.

В больнице от волонтерской помощи не отказываются. Пока что средства индивидуальной защиты для медиков есть, но и используют их много.

Улицы Львова тем временем заметно опустели. Много людей в защитных масках. Коммунальщики дезинфицируют подъезды, остановки общественного транспорта, а отныне еще и детские площадки. В городском транспорте стараются не допускать толпы.

Как сообщал УНИАН, 19 марта во Львове зарегистрировали 26 подозрений на коронавирус. Средний возраст госпитализированных – 30-50 лет, были и 71-летняя пенсионерка и трехлетний ребенок.

С начала вспышки коронавирусной инфекции в мире на Covid-19 заболели более 245,7 тысячи людей.

Вспышка нового коронавируса была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном городе Ухань.

Всемирная организация здравоохранения признала ее "чрезвычайной ситуацией международного масштаба", охарактеризовав как эпидемию с многочисленными ячейками.

В Украине объявлен общенациональный карантин, который продлится до 3 апреля.